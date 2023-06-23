美國海岸防衛隊22日宣布，潛水器「泰坦號」發生災難性內爆，裡面的5名乘客全數罹難。前海軍艦長呂禮詩表示，為什麼美國軍方沒有做出結論 ，就停止搜救呢？那是因為水這麼深，要進行搜尋，其實非常困難；不過，他奇怪的是，美國為什麼沒有使用水下監聽陣列去搜尋「泰坦號」？

呂禮詩今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國軍方早就聽到爆炸的聲響，為什麼美國軍方沒有做出結論 ，就停止搜救呢？因為聲納就是個音源、一個方位而已 ，不確定水下到底是什麼狀況，那就要搜尋 ，但水這麼深，要進行搜尋，其實非常困難。

呂禮詩指出，非常多的潛水器，並沒有對外可以觀測的玻璃，「泰坦號」其實是用攝影機拍，並沒有玻璃結構的問題，就好像一般我們看到的潛艦一樣，潛艦就沒這個問題。再去看泰坦號的外表，非常緊實，看起來非常可靠；至於這些富豪為什麼會這麼有把握，因為一個人要花25萬美元(相當於台幣775萬)，他們可能覺得花大錢，就是安全的保證，沒想到，事實並不是如此。

呂禮詩點出，之前阿根廷潛艦「聖胡安號」也發生過類似的事情，其實國際上有一個水下監聽陣列的組織，是在監聽水下核試的聲音，若有人在水下核試，就會有爆炸的音響，可以透過交叉定位而定位出位置。當初「聖胡安號」能夠很準確的找到那個位置，就是透過這個陣列。

呂禮詩接著表示，奇怪的是，美國為什麼沒有用水下監聽陣列去搜尋「泰坦號」？雖然「泰坦號」距離美國本土有一定的距離，等於是在它大陸棚的外緣，這也是俄羅斯潛艇埋伏的位置，為何會有這樣的疏漏呢？

另外，針對有人對泰坦號的操縱桿覺得很疑惑，呂禮詩指出，因為泰坦號的操縱桿，本身只要操縱那一個潛水器的部分而已。泰坦號和《鐵達尼號》導演詹姆斯‧卡麥隆曾使用的潛水器不一樣，卡麥隆這具潛水器可操縱很多角度，還有機械手臂，甚至還有照明。