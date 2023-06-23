當地時間週四（22日），鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」已經確認解體，據信船上的5名乘客全部遇難。根據美國海岸防衛隊的研判，潛水器可能發生了「內爆」，導致艙內乘客瞬間喪生，許多報導聚焦在該潛水器使用了電玩手把，而美國維吉尼亞級核子攻擊潛艇其實也使用了電玩手把，除了海軍之外，美國陸軍防空系統、無人駕駛車輛、無人機以及遙控炮塔等等，原因除了便宜之外主要還是因為年輕人都會用、不用教。

Old video from inside the Titan sub with OceanGate CEO Stockton Rush shows the $33 Logitech game controller that was used to pilot the sub to depths of 12,500ft. pic.twitter.com/F8wHhsGUi7 — Oli London (@OliLondonTV) June 23, 2023

綜合外電報導，《BBC》特別點出，泰坦號使用（Logitech）電玩遊戲手把Logitech F710進行操作，引起了廣大關注，而羅技得股價也因此重創。不過其實泰坦號並不孤單，先前根據《今日美國》（USA Today）報導，美國海軍最新的維吉尼亞級攻擊型潛艇（（Virginia-class submarine））科羅拉多號（USS Colorado）從康涅正式啟用。就率先搭載了一個非傳統的電玩主機手把，也不只有這艘而已，全部的維吉尼亞級都是。

泰坦號使用（Logitech）電玩遊戲手把Logitech F710進行操作引起了廣大關注，而羅技得股價也因此重創。（翻攝自Google）

2018年1月12日，維吉尼亞級科羅拉多號（SSN 788）核動力級攻擊潛艇，上使用Xbox 360手把操作儀器。（DVIDS)

美國海軍當時表示，這些新型潛艇將配備一對新型潛望鏡，這些潛望鏡擁有高解析度攝影機，可進行360度旋轉並將影像傳輸到艦艇控制室的監視器上。根據《癮科技》（Engadget）當時報導，最一開始的設計，美國軍工巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）設所設計的「直升機式操縱桿」控制，但是負評滿滿，回饋都是笨重與不便，而且要價38000美元（約新台幣118萬），後來改為使用電玩主機Xbox 360的手把來控制，一個只要30美元（約新台幣900塊）。

根據時任科羅拉多號的艦長科普（Reed Koepp）指出，使用現成技術可以節省海軍的開支，而控制器對潛艇的水手來說已經非常直觀，畢竟每個年輕水手都會使用Xbox 360手把，而且到處都買得到後勤方便。

Everyone's going on about how the submarine is controlled via game controller (and how bad that is) but it's not the first - some US Navy assets use the Xbox 360 controller for some services on the basis they are more intuitive.



However it's now a struggle to get more 360 ones. pic.twitter.com/BZjbCCvSsB — Bill (@CageFooName) June 21, 2023

「我們已經有一整個世代的人熟悉使用這些手把，那麼為什麼要使用他們需要重新學習的不同系統呢？」

美軍第25步兵師第3旅戰級戰鬥隊的一名爆裂物處理（EOD）隊員，在阿富汗使用Xbox 360手把操縱一台拆彈機器人。（DVIDS）

除了美國海軍之外，陸地上也有很多應用，例如無人駕駛車輛、無人機以及防空系統等等都很常見。