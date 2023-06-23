44歲大陸女星劉濤曾飾演《瑯琊榜》的「霓凰郡主」及《羋月傳》的「羋姝」，令人驚豔的古裝扮相跟收放自如的演技實力，深深烙印在觀眾心中；近來適逢端午假期，劉濤吃完粽子，不忘勤加鍛鍊體態，在健身房自拍時，背後鏡子反射出背部線條及渾圓美臀，驚豔大票網友。

劉濤日前更新多張健身自拍照，可見將頭髮梳成清爽的馬尾，以素顏狀態出鏡，沒有一絲皺紋，肌膚也很緊緻透亮，另一方面，由於流得滿身是汗，淺綠色背心濕了大半，且短版設計露出水蛇腰跟結實川字肌，其中一張自拍照，背後的鏡子更洩露傲人的背部曲線，也可見貼身瑜珈褲勾勒腿部及臀部線條。

另外，劉濤也公布健身成果，可知在跑步機上運動75分鐘，總共跑了9公里，最後燃燒了566卡路里，她也精心準備健身餐，可見碗裡裝了鮭魚、蛋、地瓜、十穀米等等，營養價值相當豐富，除了避免心血管疾病，也能減少體內脂肪堆積，達到瘦身的效果。

劉濤分享健身日常。(圖/劉濤 微博)

粉絲紛紛大讚：「姐瘦了多少，快說快說」、「腹肌！腹肌！」、「我的媽呀這身材」、「好健康的生活」、「素顏超美，我好愛」、「好羨慕啊，劉濤這運動狀態真棒」、「哇塞哇塞，這是我行善積德該看的！健康自信美麗的樣子真美」、「素顏出鏡，保養得真是太好了」、「真的是天生的，皮膚也太好！」