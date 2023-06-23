身體某些特徵竟能揭露一個人的性格！重症科醫師黃軒分享一篇研究，針對男性無名指長度比例來探討性格特徵，其分成3種類型，即「無名指比食指長」、「無名指比食指短」及「無名指和食指一樣長」。其中，該研究指出，無名指比食指長，通常較理性積極，錢也賺得多。此外，還有研究提到，無名指較長的男性，運動能力更好，但也增加罹患如心臟病、癌症等疾病的風險。

黃軒在臉書粉絲頁「黃軒醫師 Dr.Ooi Hean」發文表示，該研究的研究方法之所以只適用於男性，是因為研究人員發現，手指長度比例與男性胎兒時期暴露於睪丸激素的濃度有關。他並列出，研究探討出3種無名指與食指長度比較後的性格分析：

1、無名指比食指長：研究指出這種人性格較積極正面，並能迅速地承擔風險，往往比無名指較短的人，賺更多的錢。

2、無名指比食指短：研究指出這種人非常自信，甚至會有點自戀；習慣獨處，不喜歡被打擾，但當涉及到愛情時，就不那麼自信，因為他們不會採取主動。

3、無名指和食指是一樣長：研究指出這種人具有很好的調解力，忠誠又有愛心；同時也相當冷靜，有組織能力。

除此，黃軒提到，有其它研究針對男女手指長度比例進行探討，分別在數學、語言能力、運動能力及健康風險等體現差異：

1、數學和語言能力：研究指出，通常男性無名指比食指長，女性則相反，可能影響大腦的發育與功能，無名指較長的男性，在數學方面成績更好；食指較長的女性，則擁有較佳的語言表現。

2、運動能力和健康風險：研究指出，無名指較長的男性，因為在胎兒時期接受了更多的睪丸激素刺激，可能具有更好的運動能力，但同時增加罹患心臟病、癌症和肌肉硬化症等疾病的風險。

黃軒強調，目前仍需更多研究證實手指比例與人格、認知能力、性取向及疾病風險等之間的關聯；另外也有統計遺傳學家分析數千人的數據後，並未發現任何睪丸激素參與手指頭差異性變化的有力證據。他表示，每個人都是獨特而複雜的個體，不能僅根據手指長度，就直接判斷一個人的性格。