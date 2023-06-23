美國核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）將於本周日（6月25日）停靠越南中部的港口城市峴港。這是自越戰結束以來美國航空母艦第3次訪問越南峴港，凸顯出華盛頓與河內關係持續升級，並在越南與中國在南海益發頻繁的海上糾紛中為越南撐腰。

據《路透》報導，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）在記者會中表示，最近越南接待了來自不同國家的海軍艦艇的訪問，包括即將到來的美國海軍航空母艦雷根號的訪問。這是為了本地區和世界的和平、穩定、合作和發展而進行的正常友好交流。

報導說，就在圍繞南中國海的緊張態勢持續升溫的背景下，美國軍艦罕見地訪問這個東南亞國家，凸顯華盛頓正尋求升級與河內的正式關係。

雷根號訪問峴港是自1975年越戰結束以來美國航空母艦第3度停靠訪問，最早到訪的美國航母是2018喀爾文森號（USS Carl Vinson）首開先例，2020年羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）再度靠港，參加紀念越戰結束25周年活動。

報導說，河內與北京近年來多次為南海島礁主權問題發生爭端，包括中國科考船向陽紅10號在越南的專屬經濟區（EEZ）作業長達一個月，中國海警船也頻繁駛入越南專屬經濟區內由俄國企業經營的能源探勘海域。

越南外交部發言人范秋姮5月曾經針對進入越南專屬經濟區的中國船隻發表嚴厲聲明，要求中國撤回科考船、海警和漁船，「尊重越南的主權和管轄權」。

中國一向宣稱對南海幾乎整個海域擁有主權，其中包括越南和該地區其他國家的專屬經濟區。而這些海域是美國航空母艦與軍艦經常航行的區域，也是全球貿易重要航線穿越的海域，美國軍艦在南海也經常受到中國船隻的跟蹤，甚至發生多次近距離磨擦。