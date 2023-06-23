疑視線死角！台東池上遊覽車撞行人 1男遭壓車底緊急送醫 18:262023/06/23 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東池上今天傍晚發生遊覽車撞行人意外。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣池上鄉今天傍晚發生一起遊覽車撞到行人，行人壓在車底的車禍。受傷的許姓男子身上多處擦傷、意識清醒，送往台東馬偕醫院救治。 50多歲池上許姓鄉民下午行經台197線起點和忠孝路口時，1輛遊覽車剛好正在左轉疑因視線不良未看見該行人。 遊覽車擋風玻璃因巨大的撞擊力下變成蜘蛛網狀，而許姓男子則是在撞擊後人直接被遊覽車捲進車子底下；轄區消防人員到達後先安撫傷者並且評估現場狀況。 許男身上多處擦傷、意識清楚，救護人員再進行初步檢傷包紮後送往台東馬偕醫院。台東縣警方正在調查事故發生原因。 #台東 #池上 #車禍 #遊覽車 #車底 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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