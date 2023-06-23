台東縣池上鄉今天傍晚發生一起遊覽車撞到行人，行人壓在車底的車禍。受傷的許姓男子身上多處擦傷、意識清醒，送往台東馬偕醫院救治。

50多歲池上許姓鄉民下午行經台197線起點和忠孝路口時，1輛遊覽車剛好正在左轉疑因視線不良未看見該行人。

遊覽車擋風玻璃因巨大的撞擊力下變成蜘蛛網狀，而許姓男子則是在撞擊後人直接被遊覽車捲進車子底下；轄區消防人員到達後先安撫傷者並且評估現場狀況。

許男身上多處擦傷、意識清楚，救護人員再進行初步檢傷包紮後送往台東馬偕醫院。台東縣警方正在調查事故發生原因。