因應義務兵役將恢復1年，教育部拍板「3+1方案」，讓男大生可以「3年讀書、1年當兵」，首批適用對象為94年次（含）以後出生役男，在今年9月中旬念大學即符合資格。消息曝光後，引發輿論譁然，鄉民認為可能會因此讓學業和兵役都成了半吊子，痛批：「史上最白X政策，學也學不好，兵也沒當好」。

消息曝光後，讓PTT鄉民全炸鍋，有人氣得直說「這是X小神仙邏緝！」並分享3點他覺得荒謬之處。首先，網友認為這樣的政策顯然男女不平等，開宗明義就說此條例不適用女性；再者，他認為早一年或晚一年出社會根本沒差，但4年大學生活無法重來，「誰會蠢到少享受一年的大學生活去當兵？」

最後，他質疑，這一年的役期究竟要在就讀大學期間的什麼時候執行？他認為在入學前或3年畢業後服役都不可能，更遑論是書念到一半突然去當兵，「當完兵會腦殘一陣子，之前都白唸了，請不要再亂搞了」。

除此之外，PTT上也有多則相關貼文熱議，「史上最白X政策，學也學不好，兵也沒當好」、「男女要分開上課，因為進度不同」、「以後大四全是女同學」、「智X政策又多一個」、「基本就等於3年畢業，能辦到的沒幾個」、「台男有夠可憐」、「你擺明說大學不需要讀4年不就得了」。

教育部新措施發布後，讓PTT鄉民炸鍋。（圖／翻攝自PTT）

事實上，國防部曾拋出「3+1方案」因應義務役從4個月延長為1年，役男就讀大學的4年可同時完成服役和學業。對此，教育部日前公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，確定這項政策的首批適用對象為94年次出生後役男，在今年9月中旬念大學即符合資格。

教育部表示，這項措施沒有強制參加，學生能依照自由意志選擇，以不影響專業能力培養及不變動畢業學分條件為原則，教育部將協助學校提供相關彈性修業措施，並規劃3大支持機制，包括提供國立、私立大學每一專案服役學生6萬、12萬元，另提供課程選修彈性、考照與實習輔導及服役後復學輔導等給予學生協助。

而學生申請彈性修業措施，彈性修業與服役期間所支出費用（含學雜費與學分費），若超過原定修業期限應繳交學雜費額度，差額由教育部補助。但不接受女學生申請就學期間服役彈性修業。