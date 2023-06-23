屏東大同高中高二生黃思嬅於台灣時間23日早上9點、在墨西哥獲得世界中學跆拳道錦標賽冠軍，捷報傳回台灣後，家人、教練、學校都興奮不已，連縣議員洪宗麒也在臉書狂賀「屏東之光」、「萬丹之光」，而身為她啟蒙教練的父親黃達豐更是為她驕傲，相信女兒能繼續朝自己的夢想邁進，踢進奧運。

黃思嬅出生於屏東萬丹，父親黃達豐不僅是跆拳道選手、還在地方開大友道館，所以她5歲就接觸跆拳道，國三時在父親的學生、也就是教練唐瑞宏的指導下，接受系統化正式訓練，並在文藻外文與體育班之間選擇後者，就此展開她的跆拳道生涯。

唐瑞宏指出，因黃達豐是他的教練，所以他是看著黃思嬅長大的，黃在跆拳道方面很有天賦，但因學習成績也非常好，所以國三時陷入要選擇讀文藻外文還是體育班，當時黃找他討論，他便分享跆拳道素養這件事，學跆拳道會常出國訓練比賽、培養遠見，很多東西都是無法從學校學來的。

大同高中高二生黃思嬅於台灣時間23日早上9點、在墨西哥獲得世界中學跆拳道錦標賽冠軍。（大同高中提供／謝佳潾屏東傳真）

黃思嬅思考一番後，決定讀體育班、好好練跆拳，而不負眾望，她高一就獲選青少年跆拳道國手，但當上國手後卻從沒贏過比賽。唐瑞宏說，黃雖資質好但穩定性不夠，尤其現又處於愛玩的年紀，所以光是調整她的心態就調整1年之久。

不過黃思嬅有很強的自主管理能力，唐瑞宏說，黃對自己是有所要求的，去年在全中運輸給令人跌破眼鏡的選手後，出國比賽又在16強輸掉，種種敗績讓她踢到鐵板，但她沒有放棄反而重新檢視自己，回國後，她成了「教練拜託你不要再練的學生」。

唐瑞宏開心道，這次拿到冠軍是預料之中，是黃的積極與努力讓她的天賦得到實質的肯定，黃這次是自己跟著國家隊出去比賽，他並不在身邊，但黃每比完一場就會打電話與他討論過程，足見她的用心。

黃媽媽也樂道，女兒辛苦這麼久，拿到世界冠軍替她開心，她每天都練跆拳5、6個小時，還不忘兼顧學業，目前幾乎都是全班第1名，她真的很努力，而她曾告訴爸爸她要踢進奧運，他們相信女兒一定做得到。