泰國新生代羽將這次在台北公開賽形成一股勢力，台灣好手白馭珀今於女單8強鏖戰40分鐘後，也以14比21、18比21不敵泰國20歲小將彭皮查。「小小白」除了惋惜沒能連兩年與戴資穎「會師」4強，也稱讚泰國這批新秀的身材、技術都不錯，即使自己作為老將，也一直在這樣的對抗中學習。

「小戴是每個選手都想打到的對手，我這次也一直都以4強跟她會師為目標，很可惜沒能跟頂尖選手對戰到。」白馭珀說：「但也可惜我在面對這麼多新生代選手的挑戰下，要準備得更充足、應對更穩定才是。應該是要反過來，我造成她們失誤才對，反倒自己先失誤。」

面對世界排名82的彭皮查，小小白丟掉首局後，次局前段其實多次取得3分領先，但沒能甩開對手形成拉鋸，13平後連丟3分，最終反攻未果。小小白賽後分析，整場球自己都無法清楚掌握場館風向，戰術面也想做一些新的嘗試，卻還不夠熟練，「在轉換局勢上沒有立即達到效果，這是我自己覺得比較可惜的地方。」

另一位台灣好手宋碩芸今天也在女單8強不敵泰國16歲美少女碧查夢，展現這批泰國新秀的潛力。白馭珀笑說，泰國這批球員不知是否剛好特別營養」，身材都又高又瘦，頗具優勢。彭皮查她是首次遭遇，雖然看過比賽影片，心裡有個底，真的對決加上臨場狀況，還是給她很多壓迫感。

「這是我們要去學習的地方，事實就是一直會有好手出現，即使老將打新秀，我也是一直在學習。」小小白說。

本屆台北公開賽於8強止步，白馭珀也總算結束國際賽連5站征戰，可以稍喘口氣。她提到本屆最大的不同，就是可以感受到民眾對羽球的關注度提升，從第1天就給予很大的支持，讓打完前4站有些疲勞的她，也叮嚀自己盡力打出最好的一面。

「有大家關注，才能讓羽球獲得更多的資源。」小小白說：「未來希望台北公開賽可以提升到超級500等級，比賽時間可以更好一點，卡在這個時間點會比較辛苦，大家都希望用最好的狀態在家裡比賽，像加拿大公開賽一樣，晉升到500也好。」

至於接下來的行程，白馭珀下周將先打全運會資格賽，接著休息2至3周，7月中起陸續參加韓國、日本、澳洲公開賽，「密集參賽就先不去有嚴重時差考驗的加拿大、美國公開賽，而且暑假期間飛美國太貴了，太恐怖了，要考慮一點CP值，8月下旬再接丹麥世錦賽。」小小白說。