「泰坦號」18日前往探索鐵達尼號沉船，過程中意外遇難，5名乘客不幸葬身大海。該觀光行程由水下探險公司「海洋之門」（OceanGate Inc.）營運，而根據曾經參加相同活動的記者大衛．波格（David Pogue）說法，旅客在出發前都必須簽署一份「免責聲明」，表示已知行程本身有風險，若發生任何意外，公司概不負責。如今泰坦號真的失事，海洋之門是否可能逃過法律究責？有法律專家表示，免責聲明並非總是「鐵板一塊」，如果證據顯示業者確有重大疏失、或沒有完全揭露危險性，法官拒絕免責聲明豁免的情況並不少見。

水下探險公司「海洋之門」（OceanGate Inc.）位於華盛頓州埃弗里特市（Everett），圖為辦公室外觀。（圖／美聯社）

根據路透社23日報導，泰坦5人之中有3名付費乘客，每人分別支付25萬美金搭船，據信也簽了免責協議聲明。儘管海洋之門並未公開協議內容，但根據曾在去年夏天參加相同行程的CBS特派記者波格透露，免責聲明中確實提到死亡的可能性，且「光是第一頁就提了3次」。《每日郵報》指出，旅客們心知肚明，這是一次「重大且嚴肅」的行程，因此家屬很可能拿公司沒轍。

泰坦號失事後，負責營運的水下探險公司「海洋之門」（OceanGate Inc.）在辦公室外豎起告示牌，禁止外人進入。（圖／美聯社）

不過德州律師夏佛（Matthew D. Shaffer）提出不同的看法，他表示，「如果（業者）在這艘船的設計或建造方面有所隱瞞，或在有資訊顯示它不適合這次下潛，但仍故意進行這項活動，那麼就違反了免責聲明的有效性。」夏佛的專精領域是人身傷害和海事法。

另一位加州律師洛伊（Joseph Low）也說，「雖然有免責聲明，但也有很多例子表明，家屬仍有可能提出索賠要求。不過在事故原因明朗之前，我們無法確認免責聲明是否適用。」

截至報導刊出為止，路透社仍無法取得家屬的說法，不清楚他們是否有意提告。