曾以《海人魚》獲得金鐘獎最佳攝影獎的攝影師傅士英，近日被爆出10多年前性騷22歲的實習場記，不僅在高鐵上伸狼爪，還直接問「要不要跟他做愛？」而傅士英已發文道歉，未料導演王小棣竟在貼文下留言「加油」，遭質疑護航，對此，王小棣也回應了。

媒體人房慧貞近日在臉書轉發受害者貼文，爆料傅士英過去曾性騷擾實習場記，不但在搭高鐵時對她上下其手，「他開始刮我的手臂、大腿、大腿根部、拉下我的肩帶，然後，整個身體欺上來」，還露骨問『要不要跟他做愛』？」

傅士英為性騷爭議道歉。（圖／取自傅士英臉書）

此外，他還在剛結婚且老婆懷孕期間，打視訊電話給受害者，要她「脱衣視訊」，種種惡行被揭露後，傅士英立刻在臉書公開道歉，王小棣也留言「加油」，其實，王小棣多次在加害者貼文下留言鼓勵，這次也在傅士英貼文留言遭炎上，對此，王小棣回應：「我的意思是說『檢討跟改進』」加油，意思遭曲解是否很無奈？他僅回了雙手合十的圖案，不願多談。

王小棣因為喊加油被炎上。（圖／本報系資料照）

傅士英拍過不少公視人生劇展，也曾拍過電影《寶米恰恰》，現專職廣告MV和電影戲劇的攝影師，而被爆性騷後，他也發文道歉，「對於讓當事者蒙上這麼多年的陰影，再次地致歉，雖然我知道有些錯誤已經於事無補。但如果有人願意協助我跟對方聯繫上，我願意用任何方式跟當事者道歉。」

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