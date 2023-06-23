台中市政府警察局烏日分局自1950年成立以來，各分駐、派出所歷任所長皆由男性擔任，日前台中市警局人事異動，其中最亮眼的是烏日警分局龍井分駐所所長一職由東勢警分局東勢派出所所長周宜禾接任，成為烏日警分局58年來首位及唯一女所長。

新到任龍井分駐所所長周宜禾曾任中警一分局、婦幼警察隊、中警六分局協和派出所所長、大雅分局潭子分駐所所長、霧峰分局仁化派出所所長及東勢分局東勢派出所所長服務，資歷表現相當優異。

烏日警分局指出，周宜禾是東海大學法律系學士、中央警察大學法律系碩士畢業，擁有深厚法律專業能力，平時常將自己所學實踐幫助民眾解決法律問題。她個性爽朗豁達，積極進取，深受同仁愛戴及長官器重，此次是擔服第5任所長一職，使其從警經驗、歷練更加充實完整。

周宜禾表示，她是龍井在地人，過去在各單位服務期間大約都在1年半至2年半左右，加起來也在外服務了9年多，這次幸運有機會由東勢派出所調回來。之前在東勢時都是有輪休才回家，這次調任回來服務，也讓她有更多機會陪陪家人，同時因為是在地人，目前執勤都算熟悉、安心。

烏日警分局分局長尤啓南表示，警察工作多元，不分性別，且需要深入社會各角落，細心傾聽民眾及同仁的心聲，協助地方建構安全防護網，用心整飭轄區治安及交通，讓民眾有個良好安全的居住環境。