外貿協會、電電公會率領「2023年美墨商機開發旗艦團」出訪，首站到訪墨西哥，由於墨國政府配合美國「友岸外包」政策，有意降低中國依賴，因此從經濟部長、各州州長、大型工商會高層都出面熱烈歡迎，創下墨國對我最高層級商務交流接待。

這次美墨開發團共有21家台灣企業、超過30位團員參加，於6月18日至21日訪問墨西哥，該國政府從中央到地方首長再到企業領袖，採高規格接待。

像是墨國經濟部長Raquel Buenrostro Sanchez親自陪同參訪，數位州長都現身接待，還有墨國大型公協會包含全國企業協調總會(CCE)、電機電子公會(Canieti)、電機公會 Caname、汽車公會 AMIA、汽車零配件公會INA的理事長及重要會員出席，堪稱多年台墨雙方最高層級的商務交流。

墨國CCE會長與當地代表均表示，為因應美國友岸外包政策，要減少對中國的依賴，而台灣擁有優異的創新及製造能力，尤其是在PCB(印刷電路板)產業，已是墨西哥的最佳夥伴。墨方還特別成立PCB工作小組，也全力開發跨洋走廊，盼吸引更多業者往墨南設廠投資。

美國「友岸外包」是去年由財長葉倫所提出，後來成為總統拜登國策，主張將製造、研發、後勤等產業鏈，移轉至可信賴的友好國家進行，等於是排除中國、俄羅斯的供應鏈圈圈。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣可協助墨國立足全球供應鏈的關鍵位置，雙方除了在電子、PCB的產業合作外，可擴大到機械、智慧製造、半導體、新能源等。因應美國友岸外包、重建供應鏈的政策，這次台開發旗艦團到訪墨西哥可說是天時、地利、人和。

黃志芳也特別稱讚電電公會理事長李詩欽，說這次訪團順利其居功最偉。因為李是墨西哥全國工總Concamin特別委任在台灣的工業大使，多年來積極推動雙方產業合作，今年2月並與墨國經濟部R部長視訊會談，成功促成墨經濟部3月底組團訪台，以及訪團這次訪墨。