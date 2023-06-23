112年暑期青春專案將於7月1日起跑，為辦理青少年反毒、識詐及防制幫派吸收少年犯罪等犯罪預防宣導工作，鼓勵少年暑假期間從事正向休閒活動，台中市警局第四分局與轄內知名攀岩場合作，邀請青少年報名參加攀岩活動，並申請霹靂小組拍攝宣傳片，特警全副武裝攀岩的模樣，非常吸睛。

宣傳片中霹靂小組全副武裝，俐落的身手就像電影男主角般，穿梭在各岩石間，成功吸引民眾注意。第四分局表示，為讓暑期期間，青少年能多方參與有益身心健康的活動機會，商借轄內室內攀岩場地，現場由教練一對一專業指導提供安全保障，透過高強度的攀岩運動挑戰自我的極限，體會運動增加大腦分泌多巴胺，帶來滿足和成就感，讓每位參與者都能在激烈的攀岩過程中獲得樂趣和成長。

第四分局邀請霹靂小組特警拍攝青春專案宣傳片，全副武裝攀岩十分吸睛。（第四分局提供／張亦惠台中傳真）

第四分局指出，健康攀岩活動將在7月11日星期二早上10點舉行，參加對象為設籍台中市，出生日期為95年9月1日至97年08月31日現為高中（職）學生，名額35位，活動內容有攀岩安全規則、抱石路線訓練、高度上下直攀，廣邀本市符合資格的青少年，到第四分局粉絲專頁留言參加抽獎取得資格。

第四分局分局長李建興表示，為鼓勵本市青年學子踴躍參與暑假育樂活動，在今年青春專案特舉辦「健康攀岩 反毒打詐」運動，並重申5不2要「不深夜遊蕩、不加入幫派、不接觸毒品、不參加詐騙集團、不被色情行業利誘；要強化網路安全觀念、要趕快來報名攀岩活動」，祝福所有青年學子都能有個充實正向的暑假。