韓國偶像女團IVE今（23日）搭機抵台，不過隨行的經紀人下機後，無故粗魯地推擠採訪媒體並爆發口角，成員也一度呆站在原地不知所措，場面相當尷尬，對此，台灣主辦單位代為道歉，「我們為韓方經紀人的過度反應，誠懇致上歉意。」

IVE經紀人（左）粗魯地推擠採訪記者並爆發口角，身旁的保鑣上前致歉試圖打圓場。（范揚光攝）

IVE一行人搭乘韓亞航空班機下午抵達桃園機場，恰巧同機的「少女時代」隊長太妍首先下機，並搭乘商務中心電車走VIP通關，隨後IVE成員也在多名工作人員陪同下走進入境長廊，準備搭車走VIP通關；不料此時經紀人疑似不滿媒體拍照採訪，竟冷不防地用力推擠一名攝影記者，遭推擠的記者怒斥對方粗魯行為，一名隨行保鑣見狀立即上前致歉打圓場避免衝突擴大。

原本應該搭車離開的女團成員，在雙方爭吵的時候只能傻眼呆站在原地，許多同機旅客也紛紛拿出手機拍下這個尷尬的場面。由於台灣主辦單位在出發前就已告知對方，在團員下機的時候會有媒體拍照，至於該名經紀人為何還會抓狂推擠記者實在令人費解；相較太妍的隨行人員面對媒體拍攝，都只是有禮貌地說借過，實在是天壤之別。