圓山飯店內的百年金龍今（23）日傳出金龍廳因噴水池天井天花板因白蟻蛀蝕而掉落，有民眾在臉書貼出照片顯示，正好壓在金龍的頭部。圓山飯店表示，由於龍的頭部是由黃銅製作，其中一爪是由鑄鐵製作，二部位和龍身乃用水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞， 產生斷裂。圓山飯店指出，已經會同工藝師進行修復作業，預計在一星期內可以完成，期待恢復百年金龍的原有風貌。
圓山飯店回應全文如下：
感謝各界關心金龍噴水池天井天花板掉落事件，金龍廳這棟建築於1956年興建完 工，已經68年，維護工作相對不 易，雖然同仁平日嚴於檢查，仍 發生這次天井天花板掉落事件， 正好壓在金龍的噴泉上，所幸損壞尚不嚴重，金龍的頭部是由黃銅製作及其中一爪是由鑄鐵製作，在上述二部位和龍身銜接處乃用水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞， 產生斷裂。
我們已經會同工藝師在進行修復的作業，預計在一星期內可以完成。同時，在事件發生前，由龍尾通往龍身直到龍頭口部之噴泉管道早已有阻塞情事發生，飯店多次討論維修事宜，也利用此次整修，一併修復完成。另外有多位文史專家對於圓山百年金龍也提出其金身顏色的問題，飯店未來將基於文史資源的保存，邀請各界專家進一步研究未來「修舊如舊」的方案，期待恢復百年金龍的原有風貌。
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