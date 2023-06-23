美國「海洋之門探險」潛水器「泰坦號」搭載5人，不幸發生「災難性內爆」，已尋獲5大塊殘骸，5名乘客全數罹難。前立委郭正亮表示，美國怎會允許未經過安規的審查，就允許它沉到這麼深的位置，真的難以理解。

郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，潛水器爆炸，讓他非常意外，而這些人怎會勇敢到這個程度，也讓他難以理解。他們沒看過電影嗎？有很多電影都有潛水物內爆的鏡頭，若承受不住壓力，瞬間就可能發生爆炸或扁掉，這有很多例子。不過，讓他難以想像的是，美國怎會允許這樣的潛水器，沒有經過安規的審查，就讓它下海，允許它沉到這麼深的位置，真的讓人難以理解。

郭正亮接著指出，一般潛水物要有一些安全的規範，《鐵達尼號》導演柯麥隆自己就做了一個潛水器，裡面只有他一個人，他潛到馬里亞納海溝1萬多公尺，人家也沒事。所以技術上是可以克服的，只要事前的安規，要比較謹慎

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針對「泰坦號」出事，郭正亮表示，怎麼會爆發這種問題，「泰坦號」這5個人裡面，還有2個人是富豪，富豪對自己的安全，竟然如此草率，真的讓他感到難以置信。