新北市新莊區1間超商「3瓶酒禮盒」遭掉包，48歲外送員依竊盜罪移送法辦。（警方提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

新莊警方將48歲外送員帶回警局偵辦

日前新北市新莊區有1名婦人到超商買酒禮盒，帶回家後竟發現酒瓶內的酒遭掉包，因此回到超商找店員做更換，事後店員發現有異，將架上酒禮盒檢查後，發現其中還有2瓶酒禮盒也被掉包，於是報警處理，警方獲報調閱監視器畫面，將1名涉有重嫌的48歲快遞外送員查緝到案，而該名外送員也坦承犯罪，並指出因為心情不好，且那些酒早就被他喝光了。

本月21日凌晨1時20分許，1名婦人至超商購買酒品禮盒回家後，打該竟發現酒瓶裡裝的不是酒，疑似水的液體，於是回到超商和店員反應更換，店員感到奇怪，也檢查其他架上酒類禮盒，發現有2組酒皆遭到連同酒瓶抽出，再以其它液體顏色相近的液體置入，超商店長發現後，趕緊報警處理。

新莊警分局於同日上午11時許接到報案後，到場後將有疑慮的3瓶酒帶回調查並送往化驗，昨(22)日初步化驗結果出爐，3瓶酒皆被換成水，並無其他毒物反應；而警方也調閱監視錄影像分析，於今(23)日下午3時許，將涉有重嫌的48歲蕭姓快遞外送員查緝到案，並將蕭嫌4日犯案影片罪證讓其觀看後，蕭嫌坦承犯案，警方訊後依竊盜罪將蕭嫌移送法辦，而超商粗估財損約4500元。

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