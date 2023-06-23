新竹市長林智堅爆發台大國發所論文抄襲案，提告的調查局新竹市站調查官余正煌，6月初與林智堅在法院和解，但卻傳出監察院將余正煌2019年前後涉及的洩漏偵防案件重啟調查。國民黨立委王鴻薇痛批，監察院廢掉算了。

媒體人黃揚明今在臉書發文稱，《聯合報》以半版篇幅報導「論文門秋後算帳?監院查余正煌舊案」，報導指出余正煌４年前涉洩漏偵防，但當時經司法調查完成、查無不法。但如今監察委員高涌誠重啟調查，被認為是秋後算帳，監院則表示「沒有司法問題，不代表沒有行政違失」。黃指出，主查監委高涌誠上任監委後不是第一次陷入「政治追殺」爭議，過去曾兩度彈劾曲棍球協會詐領補助款案不起訴的檢察官。

王鴻薇今也在政論節目《大新聞大爆卦》痛批，「你看我們現在監察院有多爛？爛透了！」她指出，新竹棒球場裡面一定有行政疏失，也有很多檢舉，但監察院到現在都沒有任何調查報告。

王鴻薇痛罵，監察院可以對看著林智堅留下的新竹棒球場大弊案可以視而不見，對著余正煌秋後算帳毫不手軟，「這個監察院真的可以廢掉了」。

王鴻薇也點名，高涌誠就是不折不扣政治追殺的打手，「你們真的很丟臉，等到余正煌與林智堅和解之後，然後繼續追殺余正煌，你們好意思嗎？！」