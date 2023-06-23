觀眾期待已久的綠光文學劇場首部曲《清明時節》2023昇華版今日登場！將以全新劇本、卡司陣容及舞台帶來令人耳目一新的劇場饗宴，全台票房已突破1萬6000席，加上適逢綠光成立30周年，導演吳念真首度於演前需知驚喜獻聲，讓所有人未看先感動。綠光文學劇場表示，今日首場初次增設華文字幕場，讓來自不同背景的觀眾，都能領悟出戲中的台語之美。

《清明時節》為吳念真最愛的劇本，改編自台灣文學大師鄭清文短篇小說，故事發生在台灣的1950年代的小鎮，在銀行工作的輝昌（游安順飾）與結婚8年的元配（張玉嬿飾）漸行漸遠，並與外遇對象梨花（張靜之飾）產生情愫。看似是外遇的故事架構，卻能讓觀眾放下偏見，以同理心重新審思人與人之間的關係。

《清明時節》舞台劇中元配秀卿（左）和小三梨花（右）最後和解，是該劇經典橋段之一。（綠光創藝提供／崔正綱高雄傳真）

目前該劇自2010年來推出三版，感動超過5萬名觀眾，2023年4.0昇華版首度推出華文字幕，搭配劇中流暢生動的台語對白，看元配與丈夫對峙時的張力、小三與父親之間的親情、唯恐天下不亂的調解委員會等經典場面，笑中帶淚的故事，讓人走出劇場後還能細細品味、餘韻不斷。

對於全新改編，吳念真表示，舞台劇最有趣的地方之一，就是不同演員會有不同詮釋。過去王識賢版本的輝昌，文青氣息比較重；游安順則是表現出男主角比較野性的一面，當男性面對責任無法承擔、愛無法延續時，會有的不同面相。女主角張玉嬿則表示不會太在意這些比較「莎士比亞說，一千個觀眾會看到一千個不一樣的哈姆雷特。」

端午連假《清明時節》以全新劇本、卡司陣容及舞台帶來令人耳目一新的劇場饗宴，全台票房已突破1萬6000席，加上適逢綠光成立30周年，為感謝各界觀眾一路支持，團隊首度安排吳念真導演於演前需知驚喜獻聲，準備讓所有人未看先感動。此外，今日晚間首場演出也首增設華文字幕，讓來自不同背景的觀眾，都能領悟戲中的台語之美。

《清明時節》於23至25日端午連假期間，在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出4場，部分場次席次倒數熱賣中；此外台中國家歌劇院大劇院、台北國家戲劇院也有多場演出。購票請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系www.opentix.life，更多詳情請洽綠光02-2395-6838，或上綠光粉絲頁facebook.com/greenraytheatre.fans