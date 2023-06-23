警方在床底下發現一紅包袋內放有9包愛馬仕毒咖啡包。（圖／警方提供）

新北市蘆洲分局為防制台版柬埔寨案再度發生，針對轄內旅宿業、出租套房等易藏匿拘禁人頭戶地點進行清查掃蕩，於17日執行清查旅宿業時查獲2名男女持有第三級毒品愷他命及第三級毒品卡西酮咖啡包，全案依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

蘆洲警於17日09時許執行臨檢勤務，在蘆洲區一處旅館進行排查住宿、休息人員，於房內臨檢時發現一對男女25歲江姓男子與23歲高姓女子，經同意後警方入內查看，員警聞到怪味詢問江男，竟辯稱是「香水味」，隨即在垃圾桶蓋上發現不明粉末，經檢驗為毒品愷他命，並在床底下發現一紅包袋內放有9包愛馬仕毒咖啡包，警方訊問後依毒品危害防制條例移送偵辦。

蘆洲分局三民所所長王明堂呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因好奇而施用毒品悔恨終身。

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