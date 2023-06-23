沒講話也有事？一名男網友抱怨，日前在某餐廳遇到2歲的孩子不斷暴哭、尖叫，爸媽始終無動於衷，而現場備受干擾的客人也沒有出言制止，未料原PO和孩子的爸爸對到眼後，竟然被嗆聲：「為什麼要對2歲的孩子有意見？尖叫是他的事，受不了就離開啊」，而孩子媽媽還在一旁幫腔。這段奇葩的經歷曝光後，引發網友熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，21日在台北某間餐廳遇到一對帶著孩子的外國夫妻，在用餐期間放任孩子不斷大哭、尖叫，時間長達至少10分鐘，這對夫妻放任孩子哭鬧，完全沒有要勸阻或將孩子帶離現場的意思。

原PO表示，現場其他客人明顯表示不悅，但完全沒有任何人因此指責這對夫妻，而他結帳時不小心和先生對到眼，結果對方竟出言挑釁，「為什麼要對2歲的孩子有意見？孩子尖叫是他的事，受不了就自己離開」，甚至作勢使用暴力，一旁的太太還幫腔：「小朋友不是物品，沒辦法管」。

雙方完全無法達成共識，後來在老闆的勸阻下事件才平安落幕。老闆透露，這對夫妻常來用餐，過去也因為孩子吵鬧和別的客人發生衝突，勸了好幾次都沒有用。原PO則認為，放任孩子在公共場合吵鬧，已經不是不同國家的文化問題，而是公德心問題，「既然在台灣就請尊重一下台灣的文化」。文末他強調，餐廳老闆已經盡全力處理糾紛，真正有問題的是這對外國夫妻。

貼文曝光後，一票網友直搖頭，「看管好自己的孩子是每個當家長的責任，如果做不到就請不要帶出門」、「又是一對會生不會教的」、「真的非常討厭造成別人困擾的父母」、「我要是店家就說我受不了了，當場打烊」、「如果是我，我會覺得很對不起大家，然後塞住小孩的嘴，帶走」。