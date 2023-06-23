國民黨內「換侯」聲量湧現，黨中央多次強調無換人可能，決心挺侯到底，國民黨前主席洪秀柱今直言，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈覆轍，並望國民黨主席朱立倫為侯友宜傾全力輔選，也期盼藍營要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人。

洪秀柱表示，侯友宜被徵召1個多月以來，藍營未能迅速整合，有些人抱怨黨中央「置身事外」，有些則對侯的小圈圈決策提出批評，不管如何，尚可理解與包容，但從個人從自利的觀點，或妄想自我標榜，語不驚人死不休，或企圖醞釀「換侯」的氛圍，她對此非常不以為然。

洪秀柱指出，2016「換柱」已七年她早已無怨且放下，更不全怪當時的黨主席朱立倫，她要強調的是，如果本黨自始至終團結一心、齊心奮鬥，縱然總統選舉難以致勝，也不至於2016立院席次只剩區區35席。洪提醒，莫忘不團結的下場不僅是失去政權、淪為在野而已，而是成為刀俎下的魚肉，任人宰割。

洪秀柱說，如今國民黨的命運又到了生死交關的懸崖邊，幾步之外就是萬丈深淵，依據常理，黨內菁英都應戒慎恐懼、和衷共濟，如此才有可能度過險惡，讓本黨有重新再起的機會。實在不懂為何藍營還有人在憋扭耍鬧，實令支持者深感焦慮、不安與憤怒。

洪秀柱認為， 不團結的下場就是慘敗，如此簡單的道理大家都懂，但不知為何國民黨老是教不會、學不乖，倘若沉痾難癒，再來一場「換侯」，或是表面上說「輔選」，實際仍四分五裂、一人一把號，或黨內要角各據一方、不願伸出援手，或是一些「小雞們」意志不堅、冷言冷語，或自有盤算，認為柯P的民調看好，就蠢蠢欲動想要示好、磨蹭一下，甚至不惜唱衰自己的「母雞」，以為這樣就能左右逢源、藍白通吃。

洪秀柱強調，「不要在不該模糊的地方模糊」，背棄身為黨員的責任，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，更不要低估選民的智慧！選舉是一時，但政治這一條路是長遠的，相信人民絕對在乎政治人物的誠信、格調與道義。

洪秀柱呼籲，如果真心愛中華民國這個苦難的國家、愛國民黨這個大家庭，切莫再自亂陣腳、互鬥相殘了，如果我們再失去贏回政權的機會，那就準備全船沉沒、集體滅頂了，萬分誠摯寄望朱立倫為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做本黨2024勝選的第一功臣，也期盼藍營的要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人。