桃園市政府為辦理「沙崙產業園區整體開發計畫案」，2019年向中油購買土地4.8億，但市府稱廠商蓋汙水處理廠發現大量掩埋廢棄物，清運花1.1億，要求中油賠償。不過法院發現，市府早就知道有廢棄物，駁回告訴。

市府提告，指沙崙產業園區整體開發計畫案在2019年以協議價購購買中油坐落於桃園市大園區沙崙段沙崙小段35筆土地，雙方在2019年5月28日簽立協議價購契約書，並約定以4.8億元購買，交易在2019年7月完成。

市府說，2020年底在計畫案中，新建汙水處理場時，發現埋有廢棄物，市府至現場會勘，發現土地掩埋混凝土塊、黏土、垃圾夾雜磚瓦等營建混合物，清出廢物高達4594.03噸，清運費用1.1億餘元要求中油賠償。

但中油表示，市府在2018年開始著手土地取得，並請不動產估價師鑑價，還發函中油同意對土地抽樣探鑽。中油同意後，市府在2018年8月委託探鑽，當時就發現有深達6公尺廢棄物回填層。因此市府早就知道有掩埋廢棄物。另市府在原始計畫預算中，也編列2264萬餘元為廢棄物及垃圾清除費用，卻在2020年要求賠償，實在沒有理由。

市府則稱成立買賣契約時，並不知道有廢棄物，且契約中本無需要鑽探，因此不能認為探鑽代表早就知道土地中有廢棄物。

法院舉例，如買房者與屋主談妥，提前進行裝潢，裝潢時發現漏水，當然認為買房者裝潢時就已經知道漏水，而不能主張買房不會提前裝潢，所以不知道漏水。法院認為市府請求沒有理由，因此駁回告訴，可上訴。