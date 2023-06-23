日本34歲女星堀北真希過去是超人氣日劇女王，在台灣最有名的就是《改造野豬妹》、《電車男》和《花樣少年少女》，但她2015年閃婚大她12歲山本耕史後，更升格當媽，2017年宣布引退回歸家庭；一直以來粉絲都很期待堀北真希能復出，卻遭到其胞妹證實不回到幕前。近日堀北真希與先生逛街被捕捉，粉金色頭髮加上氣色佳，讓網友認為她退圈這麼久真的可惜。

綜合日媒報導，堀北真希6年前從演藝圈引退後，34歲的她已是2個孩子的媽，過去多次被拍到疑似外貌走樣，但日前和先生山本耕史與朋友外出用餐被拍到，兩人沒有太多變裝，堀北真希僅戴著口罩，頂著粉色系頭髮相當吸睛，體態也沒有發福，和引退前沒太大差別。

堀北真希現況照在網上瘋傳，也有不少網友發現外貌沒走鐘，還越來越有女人味，紛紛喊話，「『野豬妹』不繼續演戲太可惜，希望有一天能復出」、「沒有媽媽味啊，比較像姊姊」、「34歲啊，這時候演啥都很適合的說，可惜了」、「要一直幸福下去」。

其實堀北真希在閃婚大她12歲的山本耕史後，工作量大減，還關閉粉絲團，根本全心投入婚姻生活；果不其然在她生下大兒子後，2017年3月就發聲明，直接斷了14年如日中天的演藝事業，決定全心相夫教子，守護她的家庭；堀北真希也拿日本傳奇女星山口百惠為標竿，展現引退決心。而堀北真希的妹妹NANAMI先前也曾親口證實，「姊姊沒有復出的打算」。