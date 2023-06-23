曾獲得金馬最佳短片的導演游智煒，近日捲入性騷、性侵風波，現影評部落客「無影無蹤」也接獲受害者控訴，不只遭到性騷擾，甚至是性侵，並表示「他傷害過的女生已經超過十位數。」

受害者W透露，2018年的冬至和游智煒一起看了一部電影試片，結束後男方問她吃過湯圓沒？並表示正要回家煮，詢問要不要一起吃，W不疑有他，加上可以順便多聊聊電影的事，就答應了。

結果到游智煒家後，他除了湯圓外還開了紅酒，「然後說有部很經典的電影我有沒有看過？這是女演員們都要做的功課什麼的，然後把我帶到房間去看。」一開始游智煒讓她坐床上，自己坐地上，結果喝了酒後就說地上不舒服，想一起坐床上。

「然後就爬了上來。後面開始撫摸我大腿，我覺得不舒服就說我想要走了，正準備起身的時候被他壓制、強吻，從脖子開始到胸部，我被嚇哭說不要這樣，他卻變本加厲把我內褲也脫了，強行進入」，W痛訴那天不知道怎麼到家的，只知道洗了好久的澡，嚎啕大哭、徹夜未眠。

受害者公開和游智煒對話紀錄。（圖／無影無蹤授權提供）

游智煒慣用拿媽媽打親情牌。（圖／無影無蹤授權提供）

之後把身上的傷傳給游智煒看，想不到對方只回「怎麼會這樣」，就若無其事傳了一個牛排的連結說下次煮給她吃，「我的世界瞬間又崩裂了一次，追問他難道忘記昨晚對我做了過份的事嗎？得到的回應，就僅僅是他跟媽媽在醫院的合照」，沒有一句道歉和關心。

3年後W又在圈內聚會遇見了游智煒，他在眾人面前表現得若無其事，還說要送她回家，讓W氣憤的說：「我實在難以置信，怎麼有這麼無恥的人！」因為W是個有抱負的演員，她拒絕實名指控，但讓她決定站出來爆料，是因為游智煒公開發文貶低MeToo運動，又知道自己不是唯一受害者，才決定站出來。

而「無影無蹤」也表示，「不僅女性，目前也已經傳出有男性同樣遭到游智煒的性騷擾。確知游智煒在2005年獲得金馬獎前就已經犯案，之後有了獎項加身之後更是變本加厲，犯案時間可能長達二十年。」受害者人數已經上看三十人。

游智煒在爆出性騷醜聞後，遭《地獄里長》劇組除名，而他本人也在臉書發文道歉，並提及因為童年生活以及父母狀況，「可能是成長過程跟自己的性格，導致這些年對愛情跟人際關係的處理失當，總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，非常對不起。」

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