29歲男星徐謀俊出身自體育世家，唸書時參加籃球校隊，展現過人的運動細胞，為此一度想成為職業運動員，後來才在因緣際會之下，開啟演員這條路。近來發文透露媽媽抗癌10年不幸過世，同時曝光過世前一天，句句戳心的母子對話，更慟喊：「要怎麼跟妳道別，我可能真的永遠學不會。」

徐謀俊表示前幾年開發出新藥，需花好幾百萬，聽到後，媽媽一想到就算治療成功，也沒辦法繼續賺錢，倒不如把錢留給小孩，讓徐謀俊急忙勸說：「錢不重要，但如果妳不在了我的世界就會變的不一樣了」，而後來雖然效果不如預期，他坦言至少努力過，沒有留下任何遺憾，更何況家人間的感情變得更加深厚。

徐謀俊透露媽媽罹癌後，還不忘對他噓寒問暖，即使後期幾乎不能說話，仍能感受到媽媽的愛，尤其是過世前一天，他透露對媽媽說了許多從小到大的故事，媽媽都以微弱的聲音說：「我捨不得你們」、「我最愛我弟弟」，令他忍不住潰堤，就算答應媽媽不要哭了，但發文時回想此事，依然無法遵守諾言。同時，徐謀俊也感傷地說：「要怎麼跟妳道別我可能真的永遠都學不會」，並謝謝媽媽從小照顧他長大，教會他許多事情，讓自己成長為一個懂得愛的人。

最後徐謀俊也許願不管來世或在天上，都能繼續當母子，且未來如果有女兒的話，也要跟媽媽的英文名字一樣叫Helen，他思念地說：「還有好多話想跟妳說，要回來告訴我，妳過的好不好喔，我愛妳媽媽，永遠都愛妳，我們天上見。」

充滿洋蔥的文章一出，網友紛紛獻上安慰：「加油，要挺住」、「媽媽遠離病痛了，您與母親真摯的情感真的讓人感動」、「相信媽媽以後會用另一種方式保護你，也永遠會在彼此心中！」、「慧明阿姨去天父身邊，持續關愛著你們，你們和叔叔好好照顧自己。」