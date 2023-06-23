彰化縣曾姓男子在社群平台向暱稱坦克的網友購得大麻種子後，透過網路自學栽種技術，竟讓他成功種出50株大麻，採收後製成大麻菸、大麻巧克力及大麻奶油，遭警查獲雖供稱僅供自用，未對外販售，但全案彰化地院日前一審審結後，他仍被依違反《毒品危害防制條例判》判處5年6月徒刑。

判決指出，2021年12月間，被告曾男社群平台推特上，花了2萬5千元，向暱稱坦克的人購買大麻種子後，透過YouTube影音平台及Google搜尋引擎，觀看國外種植大麻的相關教學影片，使用免費翻譯軟體翻譯，按教學影片步驟栽種大麻，陸續種出50株大麻。

在成功踏出種植大麻的第一步後，2022年4月間，曾男進一步使用扦插法繁殖大麻植株，並在栽種過程中，像個專業農民，鉅細靡遺記錄大麻生長過程，還建立文件檔案，儲存在電腦硬碟，

曾男用心栽種數月後，去年6月底，大麻株生長完成，他剪下大麻花，採下大麻葉，再將大麻花及大麻葉做乾燥處理，之後將大麻花混合奶油做成大麻花奶油，部分大麻花奶油還混入巧克力，做成大麻巧克力，至於乾燥後的大麻葉則捲製成大麻菸。

曾男本以為在自家種大麻神不知鬼不覺，但因其住宅終日門窗緊閉且遮蔽，遭人懷疑從事不法而檢舉，因此遭檢警追查後，持拘票及搜索票破獲全案。曾男偵訊坦承有吸食大麻及食用大麻奶油和大麻巧克力，但否認有對外販售。

法官審理認為，被告曾男製造毒品僅是單一據點，且其經診斷罹患焦慮症及有憂鬱症等症狀，其種植大麻經查供己施用，未被查獲有對外販售的事證，而曾男已與女友公證結婚，平常要照顧患有阿茲海默症的同住祖母，還得且幫忙家裡經營早餐店，依毒品罪判刑5年6月，全案可上訴。

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