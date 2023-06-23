第13屆新北市議長盃龍舟錦標賽於23日圓滿落幕，經過2天激戰，最後由「萬士益冷氣隊」搶下大型龍舟男子組冠軍，抱走60萬大獎，大型龍舟女子組及混合組則分別由「真理大學台北霞海隊」及「健身工廠隊」奪冠；新北市議長蔣根煌頒獎時除了恭賀得獎隊伍，也期勉所有選手發揮勝不驕、敗不餒的運動家精神。

眾所矚目的大型龍舟決賽中，男子組的「萬士益冷氣隊」毫無懸念以2分02秒4的成績勇奪冠軍，成功抱走60萬獎金，女子組由「真理大學台北霞海隊」以2分24秒4的成績摘下后冠，獲得20萬元獎金，混合組則由「健身工廠隊」以2分15秒8的成績勇奪第一，獲得20萬獎金，小型龍舟男子組及女子組的冠軍分別由「峽城SALAMA」及「Monster女子龍舟隊」奪得。

為期2天的新北市議長盃龍舟賽，不僅比賽過程精彩，手作香包、立蛋、刮刮樂等周邊活動也吸引許多民眾攜家帶眷前來參與，閉幕式更為活動掀起一波高潮，得獎隊伍滿滿的活力渲染全場，場邊的民眾也意猶未盡，紛紛與冠軍隊伍的選手們合照，為端午節留下最佳紀念。