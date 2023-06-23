國立金門大學第三年開辦「外籍教師華語班」，日前舉行2023年課程結業式，並頒發外師學員們結業證書，典禮簡單隆重、溫馨難忘。校方表示，該課程針對Fulbright計畫來到金門的外國籍英語教師們開班，協助其適應本地生活，並能使用華語與在地人溝通，歷屆以來該項課程都受到學員的好評。

金門大學第三年開辦「外籍教師華語班」，日前舉行結業式，並頒發外師學員們結業證書。(圖／金門大學提供)

金大國際長顏郁芳表示，該校華語文中心致力於提供優質的華語教育，除教授華語文知識，並將知識融入到有趣的活動中，讓學員在愉快的氛圍中學習和成長。結業證書不僅是對學員們努力學習和取得成果的肯定，也象徵著華語學習的一個重要里程碑。期許學員繼續精進華語，為自己的未來學術和職業發展打下堅實的基礎。

金大華語文中心主任許玉敏則指出，該項課程由華語系師生團隊擔任授課，學員們的學習態度非常認真，並在結業式中展示學習成果，分享彼此在金門生活、學習心得感想，且在老師引導下進行多項有趣的中文小遊戲，包括翻課本找特定部首的字、比手畫腳和翻字牌對對碰等。這些遊戲考驗學員對漢字部件的敏感度，和對於已知漢字的記憶，同時也加強他們在課堂上學到的知識。

金大「外籍教師華語班」除教授華語文知識，並將知識融入到有趣的活動中。(圖／金門大學提供)

金大華語文中心表示，此次結業式充滿歡樂和感動，對學員來說，課程結業式不僅是他們學習歷程中的一個重要時刻，更是他們在金門的寶貴回憶之一。未來該校也將繼續開辦外籍教師華語班等課程，期待與外國籍人士和新住民一同踏上華語學習之旅。