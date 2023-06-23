中國大陸《央視》日前播出，轟-6K戰略轟炸機掛載4枚鷹擊-12，掠海驅趕外船的畫面，據陸媒報導，轟-6K轟炸機驅離的是航行到南海的美軍雷根號航母。前駐紐西蘭大使介文汲今( 23 日)認為，未來中國大陸對於進入東海、南海等周邊水域的美軍艦艇，不會再坐視不管，很有可能會採取更多威懾、甚至是驅離的動作。

陸媒《網易新聞》報導，中國大陸社群盛傳，美軍雷根號航母在南海航行時，遭解放軍「轟-6K」戰略轟炸機驅離。報導提到，轟-6K 貼海航行直到距雷根號30公里的空域，甚至開啟火控雷達鎖定雷根號。

介文汲今在政論節目《中天辣晚報》指出，陸方釋放的消息特別強調轟-6K執行「貼近水面航行」的任務，這是一個很新的戰法、戰術，配合後續火控雷達鎖定也符合邏輯。

介文汲說，戰略轟炸機在高空就可以發射戰略性導彈，直接擊中目標，這次使用貼近水面航行的戰法，還蠻少見。飛行員也有向陸媒透露，這是難度很高的動作。

介文汲分析，就現在的整體態勢來講，雷根號這次在東海、南海是有史以來，遭遇到最多中國大陸驅離、攔阻的一次，山東號整個編隊正在往南海走，接近雷根號，還有轟-6K也加入行動。

介文汲指出，中國大陸不斷的在加強，對於比較接近中國的水域，比如說東海、南海、巴士海峽以西、台灣海峽以東的水面的這些美軍艦艇，採取抵近、強勢圍觀、強勢圍觀或者說是就近展現圍堵力量，甚至有近一步的驅離動作，包括開啟火控雷達等等。

介文汲表示，這些對美國進行強制壓制跟威懾，甚至是驅離的動作，是近一年來的新變化，但未來有很高的可能性會變成新常態，也就是未來美國的海軍艦艇進入到東海、南海跟中國鄰近水域之後，中國大陸不會坐視不管，採取的威懾、驅離動作，都會比以前增加。