【立綱氣象報報】周休起東南風影響 花東局部短暫雨

今（23）日午後雙北地區出現突如其來的猛烈降雨，新北市中和甚至傳出積水災情。明（24）日午後天氣還是不穩定，西半部、東北部地區及各山區都有午後雷陣雨，尤其西半部降雨恐一路持續到晚上，預估下周一（6/26）開工日晴朗炎熱，下周三（6/28）南風帶來水氣，中南部又開始下雨。

氣象局指出，明日各地高溫約31到34度，雲林、南高屏及花蓮縱谷局部高溫飆到36度，氣象局也發布高溫資訊，明日中午前後雲林縣、花蓮縣被列為橙色燈號；台南市、高雄市、屏東縣則被列為黃色燈號，提醒民眾避免非必要的戶外活動，並多補充水份。

氣象局發布高溫燈號，明（24）日花蓮、雲林特別炎熱。（圖／氣象局）

明（24）日各地仍要提防午後陣雨，氣象局表示，西半部的雨勢可能會延續到晚上。（圖／氣象局）

明日各地普遍多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島及金門、馬祖不定時有零星陣雨，午後天氣漸趨不穩定，西半部、東北部地區及各山區有局部雷陣雨，西半部的午後降雨有機會延續到晚上。

氣象主播戴立綱表示，周六、下周日（6/24、6/25）天氣晴朗，北部、山區有午後雷陣雨，花東早晚有零星短暫雨；下周一、下周二（6/26、6/27）高壓勢力伸展，全台天晴、溫度偏高；下周三到下周五（6/28、6/30）南風帶來水氣，各地悶熱有午後陣雨，中南部雨勢偏多。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文指出，周末環境為偏南至東南風，普遍晴時多雲，不過午後熱力作用影響，對流雲系發展旺盛，各地雲量增加，山區有局部短暫陣雨或雷雨，預估這樣的天氣型態會持續到下周五（6/30），且溫度持續偏高，慎防熱傷害。