日本愛情片《快一秒的他》改編自國片《消失的情人節》，日版找來有「鬼才編劇」之稱的宮藤官九郎搭擋導演山下敦弘聯手打造，男主角則由日本當紅男演員岡田將生演出。3位影人23日抵台舉行首映記者會，岡田將生在現場特別擺出可愛姿勢拍照，自己拍到一半還笑說：「我不行了！」害羞模樣讓現場許多迷妹尖叫連連。

《快一秒的他》主演岡田將生在首映記者會擺出可愛姿勢，而後害羞笑說：「我不行啦！」（粘耿豪攝）

《快一秒的他》將台版的原本的角色性轉，整部片有了不一樣的風景，被問到為什麼會有這樣的改變？導演山下敦弘先大讚《消失的情人節》中大霈的演技，他感慨直言：「在日本找不到像她這樣氣質的女演員，非常迷人，最後想想不然性轉好了。」

提及此，編劇宮藤官九郎趁機抱怨：「我本來劇本都寫好了，結果導演突然說要性轉，這不是要我重寫嗎？」後來宮藤官九郎在得知男主角將由岡田將生演出後，才終於動筆將劇本重新改寫。有趣的是，岡田將生自己也笑說：我的個性跟電影中角色一樣是急性子，果真是『快一秒的他』。」

如果能有時間暫停的能力，會想做什麼？導演山下敦弘的答案很直接，他表示自己是個老菸槍，但由於日本現在對菸害防制法越來越嚴格，要是他可以暫停時間，會選擇邊走路邊抽菸；編劇宮藤官九郎的答案也很爽朗：「裸奔，裸奔感覺很自在。」而被笑說個性悲觀的岡田將生則表示：「我感覺我人生的時間點運氣很差，總是在錯誤的時間發生事情，如果是我的話，時間暫停的瞬間應該會在飛機上，什麼都做不了。」

《快一秒的他》這次找來AV男優清水健參與演出，岡田將生及導演都大讚他認真的態度，並表示清水健非常緊張，在練習時很專心認真，岡田將生看到清水健如此重視備戲的過程，坦言：「讓我也不知不覺認真了起來」

《消失的情人節》中曾出現台灣美食豆花，沒想到令3位影人十分困惑，編劇宮藤官九郎卻突然發言：「我有說我要吃，我很想吃」，宮藤官九郎還補充，一般來說編劇很少一起出國宣傳電影，但得知要來台的他實在太有興趣，特別提早半年安排好行程，不斷跟電影公司提出要求，才終於成行。

最後，3位影人都希望台灣粉絲們會喜歡《快一秒的他》，岡田將生提到，當初看《消失的情人節》時，很想來台灣玩，希望大家看了《快一秒的他》也會想去日本玩，編劇宮藤官九郎也趁機再次大力讚美岡田將生、女主角清原果耶的表現，希望大家多給演員支持。