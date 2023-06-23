美國國務卿布林肯結束訪中行程的隔天，美國海岸防衛隊史卓頓號巡防艦於20日穿越台灣海峽；大陸海警局表示，全程跟監警戒，依法依規應對處置。前立委郭正亮表示，美國軍方仍巡經台灣海峽，可是降了規格；當時美國海岸防衛隊剛好參與美國、日本、菲律賓的演習，所以就派它過來繞一繞。

郭正亮今(23日)在中天新聞《麥玉潔辣晚報》節目中表示，因為美國就是不要示弱。事實上，5月26日的時候，RC-135偵察機被拒止，去年抵境偵查1500架次，南海的抵境偵查就會停止嗎？

針對美國海岸防衛隊通過台海，郭正亮指出，日本出雲號驅逐艦被擋下來，美國軍方稱不會停駛。美國在台協會（AIT）主席羅森柏格剛好來台灣，也這樣講，他們還是要巡經台灣海峽。可是美方降了規格，就是使用海岸防衛隊的船；這次美國、日本、菲律賓的演習，有美國海岸防衛隊，所以就有派它過來繞一繞的味道，表示美國軍方還是要有作為，可是降了規格。

郭正亮接著點出，中國大陸還是全程盯，這會連結到，到底是美國總統拜登需要中國大陸、還是中國大陸需要美國。美國總統拜登突然講「獨裁者」的言論，是因為他的選舉情勢確實不好，共和黨覺得美國國務卿布林肯去中國大陸，所以要「示強」。可是就把布林肯忍辱負重的盤，給弄掉了。