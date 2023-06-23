饒舌男歌手Gummy B參加《大嘻哈時代2》後打開知名度，除了受到像是大咖前輩熊仔賞識，人氣也越來越高。最近Gummy B在見面會上，竟遭一名熱情女粉絲踰矩企圖環抱他自拍，讓他相當不舒服，事後在IG直言「不是賣身的」；其工作室也立刻發聲，「請各位觀眾本著尊重態度面對藝人」。

Gummy B昨（22日）出席工作室舉辦的粉絲見面會，但在互動過程中，有女粉絲太熱情，沒有詢問他的意願，就企圖環抱他肩膀合照，讓他和工作人員都嚇了一大跳；在活動結束後，工作室也馬上發聲明，希望粉絲能夠尊重藝人，強調之後有類似狀況會馬上停止活動。

Gummy B與工作室先後發聲，希望各位都能尊重彼此。（圖／摘自Gummy B IG）

而Gummy B本人也在IG上表達不滿情緒，透過限時動態指出，「好聽話：尊重是彼此的，難聽話：老子是賣唱的不是賣身的」；但他也認為只是個案，請大家不要去肉搜公審這位粉絲，他願意相信對方不是有意的，「就是表達方式不是很適當而已」。

夜間限定工作室聲明：

非常感謝今日參與夜間限定見面會的觀眾，希望我們準備的演出和互動內容有讓各位滿意。

然而非常遺憾，今天在互動的過程中，有觀眾對藝人做出踰矩的行為。包含將手機近距離貼在藝人面前，並用手作勢環著藝人肩膀嘗試合照。以上行為皆未詢問過藝人意願，過度近距離的接觸造成藝人團隊相當不適。

為維護藝人權益，若往後互動過程中出現任何類似之踰矩行為，且規勸不聽，夜間限定將立刻終止當下活動，並採取相關維護措施。

非常感謝各位對夜間限定的喜愛與支持，我們非常喜歡和各位透過各種互動達成更進一步的交流，也懇請各位觀眾本著相互尊重的態度來面對藝人，謝謝。

夜間限定工作室 2023/06/22