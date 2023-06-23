金馬影帝李康生近日捲入感情糾紛，微博上有名女子（以下簡稱A女）透過閨密發文指控他，以戀愛、結婚、生子為由，開啟層層騙局，再以同樣的套路，同時與多位女性聯繫，李康生接受本報專訪時，還原2人從認識至今的始末，坦言自己確實有「短暫的精神出軌」，但這期間和對方多次爭吵，A女也將自己拉黑（封鎖），「她都已經不要這段感情了，還要控制我的交友狀況，難道我不能有自己的新生活嗎」。

A女向本報透露，和李康生一開始是談合作，「廈門的影視政策很好，辦公司可以免稅，所以他想把公司落地廈門，就幫他引薦和市政府談合作，後來說一起創辦電影藝術館，幫他投資、找工作室」，不過因疫情延宕，A女也在這期間發現李康生一直在約其他女生，「我們不是正常的交往劈腿分手而是一切都像是有劇本的套路和騙局，他給出很多承諾，包括婚姻、孩子以及定居廈門，編劇能力太好了，我也是很久才發現」。

A女舉例李康生會告訴每個女生自己過去在感情上受到的傷害，「說自己很可憐，前任對他不好之類的，我不要他，就抹黑我多渣、他多傷，再去騙下1個女孩，下1個搞定了，再回頭求和，上1個如果沒發現就同步經營、多方騙」，導致2人多次吵架，「他說全部都拉黑了，當下真的刪，實際沒幾天又加回去，不然怎麼可能再約」，更稱5月李康生到廈門時，也發了數條求和的訊息給她，「但過了1周就在上海約網紅，沒幾天又回台約砲」，直呼這一連串讓她受到極大的打擊，「去年第1次拉黑他後，有半年多無法出門，極度憂鬱」。

對此，李康生則回應，2人當初是在網路上認識，對方知道他要去大陸拍戲，「就跟我說廈門有優惠方案，也幫我跑了很多地方辦事情，我很感謝她」，並透露2人在疫情剛爆發時，2020年初在廈門初次見面的那7天有接吻，當時他在台灣也有女友，「精神出軌，沒有肉體上的接觸，我們（指跟A女）只算是心靈上的伴侶，因為疫情當網友聊了大概3年，我確實也有對我們的未來有做出一些承諾，但她一直覺得我沒過去找她，中間有吵過幾次架，她把我拉黑（封鎖）2次」。

李康生說，第1次被對方封鎖，是自己在2021年生日前後到高雄找前任提分手，「她剛好打來，但我沒接起來，因為不想讓事情變複雜，她就拉黑我了，當時出國又一直要被隔離，我陷入很嚴重的低氣壓」，2022年初他在臉書認識了1個上海女生，「她寫的詩很觸動我，不過我們沒見過面」，後來他又試圖想挽回A女，除了會在共同群組中喊話外，每到一個國家也都會寄明信片給對方，中間一度對方解除封鎖，李康生也說會跟上海女保持距離，更發毒誓「騙你的話我出去被車撞死」。

眼見A女仍不領情，李康生無奈表示「我們常冷戰，因為我發過去只是討罵，她覺得我沒關心她」，有次A女奶奶生病，「我無法過去，但每天幫她念心經，連我家人都沒幫他們念過心經，她還回我『我真替你家不值』，我就說我把你當家人，那些也是你的家人欸，你會有現世報」，對方再度把他拉黑，上月他受邀參加上海電影節後，也特地到廈門，「有到她家附近社區外面『行者慢走』，也發訊息說有空就見一面，最後李康生也強調「我不想傷害她，因為我到現在都還是很愛她」。