根據《TVBS》最新的總統大選民調，民眾黨柯文哲33%，民進黨賴清德30%，國民黨侯友宜為23%。前立委郭正亮表示，現在賴清德的民調都沒有超過40％，至少流失18％到20％的選票，這是民進黨的執政包袱。

郭正亮今(23日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，游盈隆用前總統陳水扁當例子，剛好舉了一個非常不一樣的例子。阿扁第一次選就是逆轉勝，他選3次選舉都是逆轉勝、一次台北市長選舉、兩次總統選舉。阿扁是很擅長用議題造勢來逆轉，不過侯友宜並不是這樣的人。

郭正亮接著指出，這次總統大選3個人在選，第一時間不是去搶中間票，反而要去鞏固基本盤。2020年國民黨算是選得很不好，總統蔡英文拿到58%，可是國民黨還是有38.61%。如果這次總統大選，侯友宜能拿到38.61% ，再努力2個百分點，就當選了。

至於賴清德，郭正亮指出，賴清德的民調目前都顯示，最穩定、最多的支持者是65歲以上，柯文哲在20至29歲拿到58％，賴清德則只有17％，這個大概是空前的低，尤其對比蔡英文2020年。蔡英文2020年是以58%當選，現在賴清德的民調，卻都沒有超過40％，因此他至少流失18％到20％的選票，這是民進黨的執政包袱，讓民眾不滿，還有執政的傲慢、雙標。