當地時間週四（22日），鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」已經確認解體，據信船上的5名乘客全部遇難。根據美國海岸防衛隊的研判，潛水器可能發生了「內爆」。發生意外的泰坦號，並不是第一次出航，之前搭乘過泰坦號的乘客上傳的影片，們可以感受看看這趟旅行是什麼感覺，影片中可以看見駕駛員也非常謹慎小心，期間一點風吹草動，或是系統故障都可能會提前終止旅程，向上返航。另外所有乘客出發前，都要簽署生死狀。

曾搭泰坦號的一名墨西哥乘客Alanxelmundo去年全程記錄了他們旅程：「我們已經準備好了。」擠進又小又暗的潛水艙，這是泰坦號，去年成功下潛的畫面。

「下降到1000米的時候，系統檢測到故障，我們無法跟水面上的團隊保持聯繫，這意味者我們我們可能會迷航，幾經測試我們仍決定先返航。正當駕駛員史考特決定上浮的時候，通訊恢復了。」

「當我們抵達3800米深度時，我們開始透過聲納找尋它（鐵達尼號），一看到鐵達尼號殘骸，全部人興奮地湊上前，一切都值得了。」

「後來當第二顆電池顯示只剩4成電力時，出於安全，史考特決定開始上浮返航。」