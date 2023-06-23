國民黨立委陳玉珍日前建議黨中央，設總統提名人侯友宜民調不能低於15％的「防磚條款」，若支持度未達15％，應考慮暫緩提名或另覓人選，引起黨內嚴重焦慮。有藍委不滿喊話黨中央與金門縣黨部應介入處理，否則自己黨員不團結，怎麼說服黨員團結。

侯友宜民調落後，陳玉珍建議日前受訪時，侯友宜民調若衝不上來，大家會焦慮，建議黨中央比照當年洪秀柱選總統時，設定「防磚條款」，倘若侯友宜在一定的期限內民調若低於15％，就要考慮換人或進行整合。

不具名藍委認為，陳玉珍在徵召完之後，不斷發表驚人之語，成為綠營見縫插針的藉口，也讓很多人不以為然，也有部分立委呼籲黨中央和金門縣黨部應要介入處理，也有很多人擋去金門縣黨部與服務處去抗議。

另有藍委強調，陳玉珍不太瞭解團體規範，自己的立委不團結，要怎麼說服黨員團結，也會影響立委的選舉，陳玉珍如此不團結影響大局，呼籲金門縣黨部應出面了解，並提點陳玉珍。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，過去國民黨在每一次選舉時，都會依黨員規範訂定行為準則規範，若是國民黨已提出候選人，但黨員聲稱不支持的話，恐違反基本要求，而目前尚未有黨員違反規範，而考紀會應會儘速提出相關規範，要求黨院都應遵守。

此外，國民黨立委陳以信表示，國民黨只有團結才有勝選可能，他呼籲所有國民黨立委提名同志都能力挺侯友宜，認為必須記取當年換柱教訓，臨陣換將結果可能更差，現在只有破釜沈舟背水一戰，國民黨才有絕處逢生最後勝選的機會。