許多癌症都和飲食有關。一名護理師分享，曾有患者飲食不忌口，喜歡吃甜點、喝飲料紓解生活壓力，未料長期下來身體出現毛病，被檢驗出胰臟癌，且他的其他家人也是因為胰臟癌過世，醫師認為，恐怕是家人的飲食習慣相近，才會接連罹患胰臟癌，而這種癌症的五年存活率只有1%至4%。

護理師陳麗華在節目《健康2.0》分享病例，一名愛吃甜食的患者平日總靠甜點紓壓，假日常會和家人走遍各地的咖啡館品嚐糕點，沒想到後來胃不舒服的情況越來越頻繁，懷疑是是胃食道逆流，逕自到藥局購買成藥服用，經過半年症狀仍然沒有改善，最終才決定到醫院檢查。

陳麗華說，醫師發現患者有結石、發炎及糖尿病的症狀，進一步檢查確定罹患胰臟癌。患者和太太一聽大驚失色，太太的家人也是因為胰臟癌過世，但兩人並沒有血緣關係，對此，醫師解釋，恐怕是因為他們的飲食習慣近似，常期處於高甜、高糖的環境下，才會變成胰臟癌的高危險族群。

肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，胰臟生產的胰島素可以幫助調節血糖，吃過多的甜食會增加胰臟負擔，根據中研院研究，空腹血糖每上升10單位，胰臟癌的發生率就增加14%，也就是說「血糖越高的人越容易罹患胰臟癌」。

根據《國泰綜合醫院》資料，一般外科醫師戴鋒泉指出，胰臟癌是胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，胰臟位處隱密，病變發生時可能沒有症狀，或出現和腸胃道疾病的類似症狀，如：上腹痛、背痛、黃疸、體重減輕和消化不良等症狀，常常被人們忽略。台灣每年因胰臟癌過世的人數約有500人，其五年存活率為1%至4%。