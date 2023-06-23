端午連假期間台鐵彰化火車站湧入大批旅客，但人多問題也多，站區廁所竟無水可用，旅客如廁後無法沖水，也無法洗手，少數熟客知道這是老問題，還自帶裝滿水的保特瓶以供自用。站方表示，已在規畫施設蓄水池，盼早日改善缺水窘境。

「缺水中！」彰化火車站這兩天在廁所入口處張貼缺水告示，提醒旅客該站正處於缺水狀態，請大家多多包容體諒，但人有三急，遇上內急上廁所，上完無法沖水也無法洗手時，難免火氣跟著上來，上完廁所後抱怨連連，站方人員與清潔人員也成了出氣筒。

王姓旅客表示，他多次到彰化火車站搭車都遇到廁所缺水的狀況，有時內急衝進廁所，就聞到臭氣沖天，也只得忍著惡臭「解放」，感受真的很不好，而有趣的是，他知道有些和他一樣常搭車的熟客為避免遇上缺水狀況，乾脆都會自備一瓶裝滿水的保特瓶，以供自用。

對於旅客抱怨缺水狀況，彰化火車站站長王河傑指出，該區位在自來水管線末端，供水狀況原本就較不穩定，遇到乾旱，或是每次遇到連續假期人潮多，水就經常會用光，該站已在站旁的台鐵用地規畫興建蓄水池，約可儲存60公噸的水量，以解決缺水窘境。

王河傑表示，該站旅客量平常日一天約2萬人，到了假日或連續假期時，旅客量則高達約3萬人，廁所用水量大增，常常是中午過後供水就不穩定，打開水龍頭，水流斷斷續續，有時也只得關閉部分廁所，在蓄水池還未蓋好的過度時期，只能盼旅客體諒。