陸劇女神趙麗穎與馮紹峰離婚後，將重心放在演員工作，今(23日)她以《風吹半夏》出席上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮，身穿一襲金色鏤空吊帶禮服現身紅毯，吸引現場鎂光燈不斷，然而工作室PO出精修照片，卻被抓包P圖失誤，還拿來跟典禮上的生圖比較，隨即引起網友瘋狂的討論。

趙麗穎23日踏上電視節紅毯，化著精緻妝髮，禮服正前方的V字露出火辣事業線，布料的透視元素則使白皙肌膚若隱若現，搭配數個蝴蝶結造型以及耳環與首飾點綴，性感的同時又不失格調，轉過身更是亮點，裸背設計放送零贅肉的背部曲線，魔鬼身材令人羨慕不已。

工作室晚間也發出精修圖，寫下：「綺麗光暈染星河，篤行步履不停，紀錄此刻」，雖然文案詞藻優美，但照片第一張就被發現P圖失誤，可見帶著朦朧感的照片中，趙麗穎的手自然垂放在身體兩側，並自信地看向鏡頭，右手卻多了一塊膚色，引起粉絲注意，使關鍵字「趙麗穎工作室P圖」登上文娛榜熱搜。

趙麗穎方發現失誤後，迅速更換新圖，卻已有許多粉絲把照片備份下來，並與現場畫面對照，驚呼趙麗穎本身就很漂亮，根本不需要P圖，稱讚：「生圖也抗打」、「修不修圖都改變不了穎寶漂亮的事實」、「擁有讓人無法拒絕的驚世美貌」、「明星修圖不很正常嗎？」、「看白玉蘭獎，隨便一截圖都超絕！」