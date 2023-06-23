國民黨總統提名人侯友宜近日民調下滑，黨主席朱立倫今（23）日陪同侯友宜前往桃園楊梅錫福宮參香，合體爭取支持。前民進黨立委沈富雄表示，朱立倫一出現，侯友宜的臉色好看多了，有了光彩。

沈富雄今(23日)在政論節目《少康戰情室》中表示，選舉是瞬息萬變，很有趣。因為國民黨徵召侯友宜以後，朱立倫幾乎不見人影。朱立倫昨天出現了，非常有用，侯友宜的臉色好看多了，有光彩。朱立倫出來了，可以看到情勢回來了，這一點非常重要。

另外，針對國民黨立委陳玉珍建議黨中央，設總統提名人15%「防磚條款」。沈富雄不禁表示，人家是「拋磚引玉」，她這是「拋玉防磚」。

沈富雄接著指出，若「防磚條款」設在15%，侯友宜民調掉2個百分點，就有戲唱了，他們就會說「防磚條款」破了，所以要換人。沈富雄強調，大家不要上當；他認為，如果鴻海創辦人郭台銘參選，也就保證民進黨賴清德當選了。