端午節多組韓星在台開唱，韓國新人男團「EPEX」也將於明（24日）在三創Clapper Studio一連舉辦2場粉絲演唱會，此次是他們第3度訪台，也是他們暌違半年再來台，今（23日）接受媒體聯訪時，除了應景地吃了粽子外，甚至隊長WISH還一口氣吃了2顆，並稱終於有時間好好逛夜市，A-MIN對於番茄糖葫蘆印象最為深刻。

上次來台說一口氣吃200顆小籠包，被貼上很會吃的標籤，被問到這次要挑戰吃多少，KEUM表示很感謝台灣媒體們幫寫很有趣的新聞，開玩笑說「這次想看WISH哥1個人吃200顆」，WISH則承認「我是吃最多沒錯」，坦承這趟前2天大約吃了5碗左右的「正常尺寸」的牛肉麵，並強調「不吃會後悔的食物」；除了台北外，他們去年也受邀參與台南的跨年晚會，EPEX也分別出「台南觀光休息放鬆 ，食物口味偏重，且台南草莓好像比較甜，而台北則是口味沒那麼重。」

EPEX成員MU（左起）、WISH、JEFF、AYDEN、KEUM、AMIN、YEWANG、BAEKSEUNG。（ON INN ASIA提供）

日前除了慶祝出道2週年，也順利完成日本演出，他們重新檢視剛出道的模樣，表示初期站上舞台很緊張，現在則比較懂得如何享受舞台，而在疫情期間因為無法直接見到大家，所以現在能這樣到處飛、與海內外支持他們的粉絲們，對他們來說更加有動力與熱忱，同時也預告台北場已經準備好韋禮安的〈如果可以〉，YEWANG還不忘清唱一段，透露一確定要來台就開始找歌練習，覺得「雨」的發音，因為在韓文完全沒有相近的發音，要台灣粉絲敬請期待。

「EPEX 1st FANCON <SUNSHOWER> in TAIPEI」明（24日）下午14:00以及晚上19:30兩場，於台北三創生活園區5樓Clapper Studio舉行，現場售票為當天中午12:00至19:30為止，相關詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁。