國民黨總統參選人侯友宜今提到日前民進黨總統參選人副總統賴清德的學費補助政策，大酸賴清德像為了選舉「才把自己當礦工之子」；賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，聽到侯友宜的評論，真的令人遺憾，又一次凸顯侯市長對於青年和學生政策的不了解。

郭雅慧指出，由政府補助私立大學學雜費，不是選前才做，教育是百年大業，在規劃每個政策前，都要謹慎評估未來。 這是一個有系列規劃、攸關國家希望工程的重要一環。

她說，從三方向脈絡可以知道私大學雜費補貼政策的推動並非突然；一是民進黨執政持續推動公平教育，蔡英文總統上任後，強化建構社會安全網，希望讓弱勢者獲得照顧，可以接受公平教育，擁有穩定的工作，過著正常的生活。

她說，無論從擴大房租補貼減輕家庭負擔，到教育平權縮短貧富差距的利多，推動兒少教育發展帳戶、優化技職校院實作環境計畫、青年就業獎勵計畫等，目的無非讓學子減少後顧之憂。

她說，其次是賴清德早在行政院長期間就提出學貸相關政策；學貸輕鬆還、放寬學貸延後繳款等政策，不只關心此議題也持續解決問題。

她說，侯友宜或許從來沒有了解過國家的青年政策，才會說所有規劃都是選前才提出，暴露對國政不熟悉。教育是全面性的政策，補助私大學生學雜費正是縮短資源落差、解決青年貧窮不可或缺的一塊拼圖。

她說，最後一點是，財政有盈餘優先投入教育資源；這幾年國家財政狀況良好，在嚴守財政紀律前提下，還債最多、收支平衡，甚至還能有盈餘。既然有盈餘，錢就該花在刀口上。教育正是對下一代的投資，將財政盈餘投入在教育資源中，具體提升教育公共化，絕對是再正確不過的選擇。

她指出，侯友宜說，賴清德是選前才想起身份，柯文哲說是選前大灑幣，然而侯、柯反對的，卻是年輕人的未來。無法就政策面提出實質意見，政治口水無益於公共討論，希望無論是哪一位總統候選人，都能夠提出真正具體的政策，才是給年輕人最好的承諾。

她表示，真心呼籲討論政策要明確，不是憑感覺。