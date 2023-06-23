很多善心人士喜歡透過捐贈街友便當、餐食等方式做愛心，但較少想到背後可能造成的問題，諸如食物浪費、環境髒亂等，北市社會局長姚淑文表示，目前推動街友尊嚴不落地方案，推廣發餐券取代發便當，但發現民眾仍想發餐，有討論改為餐券與發餐並行，會逐步視情況改善。

根據2023年第一季列冊資料顯示，全台北市有608位街友，多數集中在中正萬華區，也就是台北車站、萬華艋舺公園周邊，很多街友會聚集在捷運站及火車站附近，探其原因是交通方便找工作、常有善心人士來發物資等。

北市沿用給弱勢族群的希望好食堂餐券，擴大發給街友。（北市社會局提供／張芷瑜台北傳真）

姚淑文表示，有次與商圈理事長聊到街友議題，希望改善用餐造成的環境髒亂或餐食資源分配不均問題，提出尊嚴不落地方案，善心人士發便當可改成發餐券，讓街友不只能被動接受放置於地的便當，也可以有選擇自己餐食的機會。

姚淑文也說， 5月開始推動尊嚴不落地方案，增加街友另一種餐食資源，沿用給北市弱勢族群的希望好食堂餐券，擴大發給街友，約有300多家店家參與計畫，會視街友需要、資源分配發放餐券，街友領取後可到合作店家換餐點，目前在萬華艋舺公園試辦，再推廣到台北車站。

姚淑文指出，試辦近2個月也遇到一些問題，比如很多人還是想送便當，有些則希望推廣素食、捐贈餐廳剩餘飯菜，會持續以社福中心作為餐食平台，引導善心團體至社福中心發送便當，讓發餐券跟發便當並行，若想加入希望好食堂專案的團體或民眾，可以聯絡社會局社工科蕭科員，並撥打1999轉1633。

思安慈善服務協會社工表示，這個方案很不錯，很多民眾在做愛心之餘，容易忽略街友是否已吃飽，或便當的數量已足夠，像之前聖誕節到台北車站，一天會有20組人馬去發便當，但街友一天頂多吃兩餐三餐，大多時候都造成浪費。

他也指出，吃不完不只恐變成廚餘，還可能滋生環境髒亂，或是有其他民眾看到堆積的便當，以為街友不吃完或挑食等，讓他們又添上負面形象，希望市府加大宣傳力道，讓大眾盡量不要重複發餐，或跟社會局先確認當日是否已有民眾提供餐食，若想做愛心，也可關注街友醫療、物資、盥洗等需求。