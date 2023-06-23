大樂透今( 23 )晚開出頭獎，獎金1億元一注獨得，由台北市文山區木柵路二段78號1樓的「來億發彩券商行」開出。
台彩今晚開出第112000062期大樂透，中獎獎號由小到大依序為：04、08、23、31、42、49，特別號 16。
百萬紅包加碼，本期也開出3組皆是一注獨得，還有 28 組100萬的獎項尚未開出，將於下一期(27日)繼續加開。
派彩結果及中獎獎號依台彩公告為主。
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百萬紅包加碼，本期也開出3組皆是一注獨得，還有 28 組100萬的獎項尚未開出，將於下一期(27日)繼續加開。
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