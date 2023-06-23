美國民間業者「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）潛水器「泰坦號」18日在北大西洋下潛探訪沉入3810公尺深海的鐵達尼號殘骸後失聯5天，搜救單位22日宣布在鐵達尼號船艏附近發現潛水器碎片，研判潛水器發生嚴重內爆、艙內5人已命喪海底。「海洋之門」執行長羅許生前談及打造泰坦號過程時，曾以頗為自豪的口吻提及自己「打破了一些規則」。如今羅許命喪熱愛的深海探險旅程，他生前打破的規則也成了各界熱議話題。

美國《紐約郵報》報導，羅許（Stockton Rush）2021年接受墨西哥旅遊部落客艾斯特拉達（Alan Estrada）訪問時說：「麥克阿瑟將軍說過『你會因為破壞規則而留名』（You’re remembered for the rules you break）。我打造它（泰坦號）的時候也打破了一些規定，但我的作法合乎邏輯，而且我有很好的工程背景。」

羅許打破的規則之一是材料。他用碳纖與鈦打造了載客赴深海探訪鐵達尼號殘骸的「泰坦號」。他生前表示，業界不用這兩種材料，「的確有這麼一條規矩，但我就是用下去了」。

'I've broken some rules.' How missing sub founder Stockton Rush wants to be remembered pic.twitter.com/7hzac4JZnc — Daily Mail Online (@MailOnline) June 22, 2023

羅許說，重點在於挑選什麼樣的規則去打破：「打破的規則要能為他人增加價值，為社會增加價值。」

搜救單位推斷羅許喪命之後不到幾小時，他的確因為自己打破的規則而留名。先前已有報導指，羅許有便宜行事、無視法規的問題。

海洋科技學會（Marine Technology Society，MTS）2018年已警告海洋之門，泰坦號的設計帶有實驗性質且未遵守業界安全協定，可能釀成「災難」等級的後果。MTS成員坎波（Brain Kemper）認為，海洋之門故意讓潛水器在公海下潛，以規避業界規定。

海洋之門前任海洋營運總監洛克里奇（David Lochridge）在同一年控告羅許。洛克里奇說，他對於羅許打造泰坦號船體且缺少安全測試的作法表達憂心而提出異議，豈料旋即為此丟了飯碗。洛克里奇隨即控告海洋之門不當解雇。

洛克里奇的律師當時指出，泰坦號的設計充滿實驗色彩，艙體未經非破壞式安全測試，艙內使用危險的易燃材料，但付費搭乘泰坦號的乘客不會知道這些內情，海洋之門也不會向乘客說明。

Here’s a snippet of reporter CBS correspondent David Pogue signing a waiver to ride inside the submarine with missing passenger and CEO of OceanGate Stockton Rush last summer. pic.twitter.com/PnQvIgpNmS — Derêka Kay (@DKproduxion) June 22, 2023

羅許生前受訪、座談時數度表示，他希望外界把他當成創新者看待，他覺得安全法規妨礙了真正的創新。2022年美國哥倫比亞廣播公司特派員波格（David Pogue）訪問羅許的片段，如今再度被網友翻出來瘋傳，他揭露泰坦號使用電玩遊戲控制器操控，彷彿把下潛深海當成人生裡的另一場刺激遊戲，對於箇中危險置之不理。

羅許說：「某些時刻，安全就是一種浪費。我的意思是，如果你只想平安無事，那就別起床了。某些時刻，你要冒險一些，這其實就是風險與報酬的問題。我認為，我打破規則也能安全達成我要做的事。」