資深藝人廖峻遭網紅李伊妍控訴性騷，本人得知後相當生氣，拄著拐杖到派出所報警提告，更稱對方欠十萬還沒還竟恩將仇報，兒子廖錦德也大嘆「利用MeToo借刀殺人」。風向大逆轉後，李伊妍不僅刪除文章，更疑似因留言刪不完，直接關閉臉書避風頭，也被網友起底多項黑歷史。

李伊妍日前PO文指控遭到一名演藝圈前輩性騷，雖未指名道姓，但卻說對方已中風、有兒女、是個演員、外界眼中的好爸爸，都被外界認為是在影射廖峻，甚至有粉絲在下面問「是廖X嗎」，她還回「恭喜你感應到了」，事後卻又急忙傳訊給廖峻稱自己指的是秦偉，「我又不是畜生，您的恩德未報還搞胡說八道」。

李伊妍影射廖峻性騷，但仍辯稱自己未指名道姓，還反控網友網路霸凌，逼她刪文章，如今本人臉書、IG均已關閉。(圖／妍伊 E-J臉書)

風向逆轉後，憤怒網友灌爆李伊妍臉書，她則堅持自己沒指名道姓，反控網友對她網路霸凌，才會刪文，更放話要提告留言的網友，卻擋不住網友怒火，留言不斷增加，刪了一個下午的留言仍刪不完，傍晚直接關閉臉書避風頭。

不少網友也紛紛起底李伊妍黑歷史，發現她除了在2020年疫情期間私自團購口罩還高調販賣，還是法院認證的詐欺犯，以父親開刀需要醫療費17.5萬、被彰化秀傳醫院逼簽本票為由，向公證結婚的余姓男友詐騙錢財，事後被戳破全是謊言，更離譜的是，李伊妍母親當時以女兒是藝人為由，要求余男不要登記，不知情的余男答應，事後才知婚姻沒登記根本無效，更發現兩人交往期間，李伊妍也以同樣的理由劈腿並騙取另一名男子錢財，驚覺自己上當，才憤而報警提告。

檢調查出，李伊妍父親醫療費實際上僅6萬多元，且秀傳醫院也答應先讓李付零頭，6萬元分10期償還，並無緊急付清醫藥費疑慮，卻捏造金額謊稱被逼簽本票，向男友索取錢財，因此依詐欺罪起訴，法院則駁回李伊妍上訴，判決6個月有期徒刑。