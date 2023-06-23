據調查北市78％列冊街友都有工作意願，為幫助他們重返社會，北市今年試辦街友技能研習專班，北市就服處說明，技能研習專班包含保全員、旅館房務員、照顧服務員及清潔服務員等，表現優秀還可直接雇用；北市社會局也擬擴大社區派工方案，邀請更多社福單位加入，提供工作機會。

社會局社工科長陳怡如表示，北市60歲以上街友占55％以上，6成夜宿在街頭時間在5年以下，而據調查78％列冊街友都有工作意願，有46％是就業中，只是工作收入不穩，無法負擔租金，才仍留宿街頭。

陳怡如說明，街友在街頭一段時間後，工作技能、社交技巧、生活習慣都需調適，才能回到主流職場，社會局著力協助街友返回職場過渡期，處理支持性就業，勞動局則是職場就業輔導媒合、職業訓練。

陳怡如指出，採取社區派工方案，是因街友可能無法習慣一天工作8小時的制式環境，會由社工主動開發，並與里長合作，如鄰里巷弄打掃、弱勢獨局長者送餐等，循序漸進培養他們穩定作息，透過工作建立自信心，未來希望開發更多社區派工方案，與更多社福團體合作，包含里長、社福單位、民間團體合作。

北市就服處則說，今年試辦的街友技能研習專班，採訓用合一模式，班別包含保全員班、旅館房務員班、照顧服務員班及清潔服務員班等，會前往職場實地實習，訓練表現優良者將可直接僱用。

就服處也說，房務員專班已於6月12日開課，本次與泡泡飯店合作，共有19位學員參加，6月20日至泡泡飯店現場實作，預定6月26日完成受訓，盼他們能發揮所長。